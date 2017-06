Man staat terecht voor moord op zwager

ARNHEM - Verdachte Jerry E. die in de nacht van 27 september 2016 de 26-jarige Tyson uit Arnhem zou hebben doodgeschoten, staat vandaag voor de rechter. De zaak wordt voor het eerst inhoudelijk behandeld.

De familie van Tyson heeft verklaard dat het slachtoffer verhaal was gaan halen, nadat zijn zus door haar man E. bont en blauw was geslagen. Kort daarop werd de Arnhemmer op straat doodgeschoten. Dat gebeurde in de Thaliastraat in zijn woonplaats.

Zeer veel spijt

De 37-jarige E. heeft bekend dat hij zijn zwager om het leven heeft gebracht. In de eerdere pro-formazitting zei de Arnhemmer 'zeer veel spijt' te hebben van zijn daad. Hij gaf ook aan dat hij in 'een opwelling' heeft gehandeld.

De toen 26-jarige Tyson werkte bij een creatief productiehuis in Arnhem. Hij liet een vrouw en jonge kinderen na. E. staat om 13.30 uur voor de rechter en wordt ervan verdacht dat hij Tyson met voorbedachten rade van het leven heeft beroofd met een pistool.

