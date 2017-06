Remco Oversier nieuwe technisch directeur NEC

NIJMEGEN - Remco Oversier (34) wordt de nieuwe technisch directeur van voetbalclub NEC. Hij komt over van RKC Waalwijk.

Oversier was bij RKC algemeen directeur en hoofd jeugdopleiding. Hij volgt technisch directeur Edwin de Kruijff per 1 juli op.

De Kruijff was eerder dit jaar nog in gesprek over contractverlenging, een maand later kondigde hij zijn vertrek aan. 'Ik vind NEC een mooie club en heb met fijne mensen gewerkt en er zit ook absoluut een uitdaging in, maar met een aantal dingen had ik ook moeite', aldus de scheidend directeur. 'En als je dan twijfelt, moet je stoppen. Anders neem je dingen mee naar huis en dat wil ik mezelf, mijn gezin maar ook de club niet aandoen.'