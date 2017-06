Koning opent internationaal fietscongres met parade en festival

ARNHEM - Koning Willem-Alexander opent vandaag het internationale fietscongres Velo-city. Dat doet hij geheel in de stijl van het congres, namelijk door een stukje te fietsen over het RijnWaalpad. Dat is het kilometerslange snelfietspad tussen Arnhem en Nijmegen.

Het internationale fietscongres duurt tot en met 16 juni en wordt gehouden in Arnhem en Nijmegen. Het is het grootste fietscongres ter wereld waar zo'n 1500 mensen van over de hele wereld elkaar ontmoeten om de laatste innovaties op fietsgebied te bespreken en te leren over hoe regio's zo fietsvriendelijk mogelijk kunnen worden ingericht.

Er komen meer dan 200 sprekers uit 40 landen. Op de laatste congresdag wordt de European Cycling Strategy aan eurocommissaris Bulc aangeboden. Dit is het ontwerp van de Europese strategie voor de komende jaren om fietsen een belangrijkere rol te geven.

Fietsparade en fietsfestival

Niet alleen voor deelnemers van het congres staan de komende dagen in het teken van de fiets, voor fietsliefhebbers uit de regio worden er activiteiten georganiseerd.

Zo is er op 15 juni een Fiets Parade in Nijmegen, worden er in LUX Nijmegen films en documentaires over de fiets getoond en staat Park Sonsbeek in Arnhem op 16 juni in het teken van Velofest - een festival volledig in het teken van fietsen.

Meer informatie over de activiteiten tijdens Velo-city 2017 vind je hier.