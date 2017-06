Grote brand legt dagbesteding Loenen in de as

LOENEN - Aan de Hoofdweg in Loenen is maandagmiddag een dagbesteding voor gehandicapte kinderen uitgebrand. De dikke rookwolken waren van grote afstand te zien. Er raakte niemand gewond. De brandweer is nog steeds aan het blussen.

De brand is onder controle, maar het sein brand meester is nog niet gegeven. Met een shovel werd een deel van het gebouw uit elkaar gehaald, zodat de brandweer beter bij een brandhaard kon komen. Volgens de brandweer konden vijf personen zich op tijd in veiligheid brengen. De N789 is vanwege de brand dicht voor doorgaand verkeer tussen Loenen en Klarenbeek. De afsluiting duurt tot 20.30 uur, zegt de Verkeersinformatiedienst. Het gaat om twee schoolgebouwen naast elkaar. Eén pand wordt gebruikt door zorginstelling Modderkolk. Gehandicapte kinderen krijgen hier dagbesteding. Dit pand is volledig verwoest. De dagbesteding was kort voor de brand uitbrak afgelopen, de kinderen hebben er niets van meegekregen. Het andere schoolgebouw wordt gebruikt door Aventurijn, een democratische school. 32 kinderen krijgen hier onderwijs. Die school raakte zwaar beschadigd. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend. Zondagavond was er brand in een leegstaande school in het nabijgelegen Eerbeek. Het is niet bekend of de twee branden met elkaar te maken hebben. Foto: Omroep Gelderland Zie ook: 'Toen ik om de hoek keek, sloegen de vlammen uit het gebouw'