Grote brand in schoolgebouw Loenen; iedereen op tijd naar buiten

LOENEN - In Loenen woedt brand in een schoolgebouw aan de Hoofdweg. De hulpdiensten spreken van een grote uitslaande brand. De dikke rookwolken zijn van grote afstand te zien.

Er zijn geen gewonden. Volgens de brandweer konden vijf personen zich op tijd in veiligheid brengen.

Volgens omwonenden staat het gebouw al enige tijd leeg, maar volgens anderen waren er nog steeds activiteiten. In het pand zat vroeger de school van Stichting Wonderwijs.

Hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend. Zondagavond was er brand in een leegstaande school in het nabijgelegen Eerbeek. Het is niet bekend of de twee branden met elkaar te maken hebben.

Foto: Omroep Gelderland