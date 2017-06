Waar is de eigenaar van dit bijzondere speldje?

ARNHEM - Het moet een bijzondere tijd geweest zijn voor twee Arnhemse jongens van voetbalvereniging ESA. In 1988 kwamen zij uit voor het Nederlands Elftal op de Paralympische Spelen in Zuid-Korea. Met goud op zak keerden zij weer terug naar Nederland.

Bij de KNVB in Zeist kregen de sporters een gouden speldje en een pen uitgereikt. "De jongens waren een feestje aan het vieren en de keeper vroeg mij of ik zijn speldje even kon bewaren. Ik heb hem aangenomen, maar ik heb niet meer de kans gekregen om het terug te geven'', vertelt Jeroen Mars. Door omstandigheden heeft Mars de keeper van voetbalvereniging ESA na de huldiging niet meer gezien.

Niet lang daarna is Mars verhuisd naar het buitenland. "Ik heb over de hele wereld gewoond. Maar ik heb het speldje en de pen altijd netjes bewaard, in hetzelfde doosje als waarin de keeper het gekregen heeft." Sinds kort woont Jeroen Mars weer in Nederland. Hij vindt het tijd worden dat het speldje weer bij de sporter terecht komt.

Kleine kanttekening is dat Mars zich de naam van de keeper niet meer kan herinneren. Daarom hielp Gelderland helpt hem 26 mei met een oproep op Radio Gelderland. Op deze oproep reageerde Thom Brouwer, oud-teamgenoot van de keeper. "De speler die u zoekt heet Hans Karmiggelt of Carmiggelt. Hij moet zo'n 25 jaar oud zijn geweest." Bijna het hele G team van ESA had een CP indicatie. "Omdat je hiermee over het algemeen niet oud wordt, is het de vraag of Hans nog wel leeft."

Het G-team van voetbalclub ESA uit Arnhem. Op de bovenste rij, in keeperstenue, Hans Karmiggelt.

Bent u of kent u Hans Karmiggelt? Neem dan contact op via gelderlandhelpt@gld.nl of bel naar 026-371 3718 en wie weet komt het speldje na dertig jaar eindelijk weer bij de rechtmatige eigenaar terecht!