Hijskraan ingestort: appartementencomplex ontruimd

Foto: Politie Harderwijk

HARDERWIJK - Op de bouwplaats bij Waterfront in Harderwijk is maandagmiddag een hijskraan gedeeltelijk ingestort. Het voorste gedeelte klapte daardoor op het naastgelegen appartementencomplex. Volgens de politie is er alleen materiële schade.

De brandweer heeft het appartementencomplex in aanbouw ontruimd. Volgens een woordvoerder ligt de voorkant van de hijskraan stabiel op het complex en is er geen gevaar meer. Hoe de hijskraan in elkaar kon zakken is nog niet bekend. Er raakte niemand gewond.