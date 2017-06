Burgemeester Bunnik wordt nieuwe directeur De Graafschap

DOETINCHEM - Hans Martijn Ostendorp wordt de nieuwe directeur van De Graafschap. De 48-jarige Ostendorp is nu nog burgemeester van de gemeente Bunnik, maar die functie legt hij per 1 september neer.

Hij is de opvolger van algemeen bestuurder Hans Veldhorst, van wie vanochtend bekend werd dat hij stopt bij de Doetinchemmers.

Ostendorp is geboren in Dinxperlo en was van 2006 tot 2009 wethouder in Aalten. Daarna vertrok hij naar Bunnik om daar burgemeester te worden.

'De Graafschap zit in mijn hart'

In 2015 werd hij herbenoemd. Ostendorp: 'Maar toen ik gevraagd werd algemeen directeur van De Graafschap en daarmee het nieuwe boegbeeld van de club te worden, kon ik gewoonweg niet weigeren. Ik wil heel graag iets betekenen voor deze club die in mijn hart zit en die ik vanuit Bunnik nauwgezet ben blijven volgen. Ik wil me bovendien gaan inzetten voor de Achterhoek, de regio waar ik zelf geboren en getogen ben'

