Hoevelaken rouwt: Romy (14) wordt vandaag begraven

HOEVELAKEN - Hoevelaken staat vandaag in het teken van rouw. Vanmiddag wordt Romy begraven, het meisje van 14 dat anderhalve week geleden om het leven werd gebracht door een leeftijdsgenoot.

Voorafgaand aan de begrafenis wonen een paar honderd genodigden de dienst bij in het gebouw van de Protestantse Gemeente De Eshof in Hoevelaken. Ook burgemeester Renkema van de gemeente Nijkerk is daar bij aanwezig.

Herdenkingsmonument

De begrafenis is in besloten kring. Andere mensen die afscheid van Romy willen nemen, kunnen dat doen door langs de route van de rouwstoet te gaan staan. 'Bijvoorbeeld met een mooie bloem', aldus de gemeente.

De rouwstoet vertrekt om 15.00 uur bij de Protestantse Gemeente De Eshof via het dorp naar de algemene begraafplaats aan het Kerkepad.

Bij de muziekkoepel aan het Van Aalstplein stopt de rouwstoet voor een herdenkingsmoment. Daar kunnen ook de bloemen worden neergelegd. De familie van het meisje liet eerder weten het op prijs te stellen als de vlaggen in Hoevelaken vandaag halfstok hangen.

De route van de rouwstoet: