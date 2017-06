Van stagiair tot tv-ster: Nijmeegse studente op tv in Uganda

NIJMEGEN - Eigenlijk zou ze áchter de camera gaan werken. Maar het liep anders en inmiddels is Robin Josso uit Nijmegen een ster op de nationale televisiezender van Uganda.

Robin Josso (23) is voor even terug in Nederland. Om tentamens te doen voor haar studie journalistiek in Utrecht. Want hoewel het in de praktijk fantastisch gaat, is de studie er de afgelopen jaren nogal bij ingeschoten. Robin: 'Dat komt omdat ik elke keer terug naar Uganda ging en mijn studie stopzette. Uiteindelijk ben ik nu al zes jaar aan het studeren, wat normaal vier jaar duurt. Dus ik hoop binnenkort eindelijk af te studeren.'

Verliefd op Uganda

Drie jaar geleden ging Robin voor een keuzevak van haar studie naar Uganda om ontwikkelingswerk te doen. Het land liet haar niet meer los. 'Ik was helemaal verliefd geworden op het land. Na een half jaar ben ik teruggegaan en heb ik daar voor een half jaar gewoond.'

Robin zette Light Up Uganda op, een stichting die lokale initiatieven ondersteunt. Om de resultaten van die stichting voor het voetlicht te brengen wilde Robin graag een documentaire maken. En op zoek naar een goede cameraman kwam bij de Uganda Broadcast Corporation, dé nationale zender van het land.

Leraren niet makkelijk te overtuigen

Dus toen Robin eind vorig jaar opnieuw op stage moest voor opleiding was de keuze snel gemaakt. Maar haar leraren moesten nog wel overtuigd worden. Robin: 'Ze zeiden dat het daar wel gevaarlijk is en dat de persvrijheid niet optimaal is en hoe ga je dat dan doen? Dus het was nog een heel gedoe om mijn stage daar voor elkaar te krijgen. Maar na heel veel weken pushen is het uiteindelijk wel gelukt. '

'Een blanke op tv vonden ze leuk'

Voor Robin die in Utrecht schrijvende Journalistiek studeerde, was het al spannend genoeg om nu het tv maken onder de knie te krijgen. En het werd zelfs nog spannender. 'In plaats van achter de camera, vonden ze het wel leuk om mij voor de camera te zetten... Een blanke die presenteert, dat vonden ze heel leuk om te zien.'

'He, een blanke!'

En zo werd Robin van een stagiair al snel een tv-ster, mede doordat blanken in Uganda opvallen. 'Je word ook heel vaak nageroepen: muzungu. Dat betekent blanke. Dat is niet een scheldwoord, dat is meer van: he, een blanke.'

Vader Ulysses Josso is blij dat ze nu even terug is in Nederland om haar studie af te maken. 'Het is een beetje dubbel. Aan de ene kant heel mooi dat ze zo avontuurlijk is, maar van de andere kant maar van de andere kant heb ik zoiets van; wat gaat de toekomst brengen?'

Meer geleerd dan bij de NOS

Die toekomst ligt wat Robin betreft in elk geval in Uganda, waar ze inmiddels ook een vriendje heeft. 'Ik heb hier wel zo veel meer kunnen leren dan ik bijvoorbeeld bij de NOS had kunnen leren.'

En stel dat Omroep Gelderland haar een baan zou aanbieden, gaat ze dan toch liever terug naar Uganda? Robin lacht: 'Ik denk het wel.'