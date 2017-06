'Man gebruikte vriendin als geldmachine': vier jaar cel geëist

RHEDEN - Er is maandag vier jaar gevangenisstraf en een boete van 4190 euro geëist tegen een 35-jarige man uit Rheden. Volgens justitie gebruikte hij zijn vriendin tussen 2010 en 2014 als 'geldmachine'.

Met andere woorden: de man dwong haar tot prostitutie. Bovendien zette hij de vrouw aan om klanten te rippen of te bestelen. Ook liet hij haar cheques van haar opa verzilveren.

De verdachte maakte gebruik van het overwicht dat hij op het slachtoffer had, zo oordeelde de officier van justitie. Het gaat om een verstandelijk beperkte, kwetsbare vrouw, die tien jaar jonger is dan verdachte en ten tijde van de relatie verslaafd was.

De man uit Rheden was al eerder in beeld bij de politie. Dat kwam door meldingen uit de omgeving van het slachtoffer. Omdat ze zelf geen aangifte wilde doen, werd de man nooit veroordeeld. Het slachtoffer deed in 2015 alsnog aangifte, nadat ze in detentie was afgekickt. De vrouw moest een straf uitzitten voor het bestelen van haar klanten.

Anderhalve ton schadevergoeding

De verdachte zou het slachtoffer, zo meent het Openbaar Ministerie, ook nog een schadevergoeding van 145.000 euro moeten betalen.

De rechter doet over twee weken uitspraak.