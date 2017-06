Festival geschokt na steekpartij: 'Dit is echt domme pech'

Foto: Marijn Heitink / Persbureau Heitink

ARNHEM - De organisatie van Festival Park Open in Arnhem reageert geschokt op de steekpartij van zondag. 'Er is hier in 28 jaar nooit iets gebeurd. Dit is echt domme pech.'

Volgens Thijs Bisschops van Park Open is er geen enkele link tussen het festival en de steekpartij. 'De wijkagent zei ook, dit is op geen enkele manier herleidbaar naar het festival.' Twee gewonden Pech dus, dat de dader zondag voor de Ronde Weide in Park Sonsbeek koos. Twee Arnhemmers van 39 en 44 raakten bij de steekpartij gewond. Beiden zijn buiten levensgevaar, maar moesten zich wel in het ziekenhuis laten behandelen. Nog diezelfde avond kon de politie op de Eusebiusbuitensingel een verdachte aanhouden. Het gaat om een man van 24 uit Arnhem. Hij had een mes bij zich. Gebiedsverbod In een Facebook-bericht geeft Park Open aan een gebiedsverbod te willen voor de dader. 'Wat ons betreft zijn de geweldplegers niet meer welkom op de Ronde Weide.' Voor zo'n gebiedsverbod lopen gesprekken tussen organisatie en de politie. Volgens Bisschops is de kans klein dat er zo'n verbod gaat komen. 'De wijkagent gaf aan dat er dan een reeks aan geweldsincidenten nodig is.' Dikke pluim De vrijwilligers, EHBO-medewerkers en de politie worden ook nog uitgebreid bedankt in het bericht op Facebook. 'Ik ben onwijs trots dat wij dit aan konden. We wisten gelijk een calamiteitenroute vrij te maken. Dat is een hele dikke pluim waard', aldus Bisschops. Zie ook: Twee gewonden bij steekpartij in Park Sonsbeek