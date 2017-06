Buurtschap krijgt eindelijk felbevochten zendmast

WINTERSWIJK WOOLD - Inwoners van de Winterswijkse buurtschap Woold kunnen binnenkort in het hele gebied gebruikmaken van hun mobiele telefoon. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om KPN een vergunning te verlenen voor de bouw van een zendmast.

Het slechte mobiele bereik in delen van Woold is veel inwoners al jarenlang een doorn in het oog. Zeker in gevallen van nood kan dit leiden tot onveilige situaties, omdat het noodnummer 112 vanuit het gebied niet altijd bereikbaar is.

Onder aanvoering van de toenmalige burgemeester Thijs van Beem reisde een groep bewoners in ‎2014 af naar Den Haag om het probleem bij de Tweede Kamer onder de aandacht te brengen.

Veiligheid voorop

'Het heeft lang geduurd om met KPN en de inwoners van het Woold tot een geschikte locatie te komen, maar ik heb er alle vertrouwen in dat de uiteindelijke keuze voor iedereen goed is', vertelt burgemeester Joris Bengevoord. 'Bovenal staat de veiligheid van onze inwoners en de vele toeristen die van dit prachtige gebied komen genieten voorop.'

