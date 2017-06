Omrijden door haperende ophaalbrug

Foto: Waterschap Rijn en IJssel

ULFT - De ophaalbrug over de Oude IJssel in Laag-Keppel (gemeente Bronckhorst) werkt niet door een storing. Maandagmorgen rond 11.30 stopte de brug in de N814 ermee en bleef hij half openstaan.

De brug kan nu niet meer worden gebruikt door automobilisten, fietsers en voetgangers. Ook het scheepvaartverkeer op de Oude IJssel kan niet onder de brug door.



Het is niet bekend wanneer de ophaalbrug weer in gebruik kan worden genomen. Een monteur is inmiddels onderweg. Het verkeer wordt voorlopig omgeleid via de bruggen bij Hoog-Keppel en Doetinchem.

Door: Mediapartner REGIO8 Correctie melden