Bergkoning Koen Bouwman niet in Tour de France

ULFT - Koen Bouwman rijdt dit jaar niet de Tour de France. De wielrenner uit Ulft won zondag het bergklassement in het Critérium du Dauphiné, een loodzware etappekoers.

De goede prestaties van de Achterhoeker waren voor alle kenners een grote verrassing. Het zorgt er echter niet voor dat Bouwman alsnog naar de Tour mag, die volgende maand in Duitsland start.

'Koen is niet in de voorselectie opgenomen', meldt een woordvoerder van zijn ploeg Team LottoNL-Jumbo. 'Die selectie staat al een tijdje vast en daar komt geen verandering in.'

Volgens de woordvoerder gaat de ploeg tijdens de Tour inzetten op sprinter Dylan Groenewegen. Ook zullen enkele renners, zoals Robert Gesink, gaan voor dagsuccessen in de bergritten. Voor revelatie Bouwman is geen plek. 'Voor iedere renner hebben we een programma uitgestippeld. Dat van Koen staat al vast.'

