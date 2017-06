Tennisster Richèl Hogenkamp in top-100: 'Droom uitgekomen'

DOETINCHEM - Richèl Hogenkamp staat voor het eerst in haar loopbaan bij de bovenste honderd op de wereldranglijst. De tennisster uit Doetinchem haalde op Roland Garros de tweede ronde en vergaarde daarmee voldoende punten voor een plek bij de tenniselite.

Hogenkamp is blij met haar klassering bij de beste honderd. Via Twitter laat ze weten dat het nu tijd is voor nieuwe doelen in haar carrière. 'Een droom is uitgekomen.'

Hogenkamp speelt deze week op het grastoernooi van Rosmalen. Van de organisatie heeft ze een wildcard voor het evenement gekregen.