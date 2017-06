Ziekenhuis hoeft 5000 spermadonaties niet te onderzoeken

ARNHEM - De rechtbank in Arnhem heeft maandag het verzoek afgewezen om deskundigen onderzoek te laten doen naar het aantal nakomelingen van een zaaddonor in het Arnhemse Rijnstateziekenhuis.

In Rijnstate zijn fouten gemaakt bij het gebruik van het zaad. De norm is dat niet meer dan 25 nakomelingen met zaad van de donor zouden worden verwekt. Gebleken is dat met het zaad van de donor door KID-behandelingen in het ziekenhuis tenminste 37 nakomelingen zijn verwekt. Daarbij bleek de administratie van het ziekenhuis niet op orde.

Een spermadonor en wensmoeder die de zaak aanspanden, wilden zeker weten hoeveel kinderen er precies met zaad van de donor zijn verwekt. Daarvoor willen zij een onderzoek door deskundigen. Die zouden alle dossiers van vrouwen die in Rijnstate een KID-behandeling hebben ondergaan, moeten onderzoeken om vast te stellen of dan wel uit te sluiten dat bevruchting met zaad van de donor heeft plaatsgevonden. Het gaat daarbij om ongeveer 5000 dossiers.

Bezwaren

De rechter oordeelde maandag dat tegen zo'n onderzoek zwaarwegende bezwaren bestaan. Het ziekenhuis moet alle patiënten toestemming vragen om hun dossier beschikbaar te stellen. De rechter meent verder dat patiënten ongevraagd en ernstig in hun persoonlijke levenssfeer kunnen worden aangetast. Ook is het gehele proces een financieel dure aangelegenheid. Dat zijn volgens de rechtbank voldoende redenen om het verzoek af te wijzen.

