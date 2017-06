Nieuw thuis voor gedumpte minivarkens

DE HEURNE - De eigenaar van de gedumpte minivarkens in De Heurne (gemeente Aalten) heeft zich niet gemeld. Dat zegt de Stichting Dierenambulance Doetinchem/Winterswijk. Die heeft inmiddels een nieuw thuis voor de dieren gevonden.

De varkens liepen aan het begin van de maand langs de Nijmansdijk. Buurtbewoners sloten de beesten op in een schuur en schakelden de dierenambulance in. Die bracht ze naar een opvanglocatie en deed via Facebook een oproep aan de eigenaar om contact op te nemen. Dat laatste gebeurde niet, maar wel meldde zich iemand die wel interesse had in de dieren.

Momenteel verblijven de varkens nog op de opvanglocatie. Een van de dieren is behandeld aan een pijnlijke voorpoot, maar nog niet genezen. De dierenarts moet er daarom nog een keer naar kijken.

