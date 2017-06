Lekker ravotten in de natuur, editie 60 van Nationaal Kamp Hattem van start

Foto: Hoge Veluwe

HATTEM - In Hattem wordt deze maandag een mijlpaal bereikt. Voor de zestigste keer gaat Nationaal Kamp Hattem van start. Dat is een evenement waarbij kinderen lekker in de natuur kunnen ravotten.

Er komen zo'n 250 kinderen, onder begeleiding van 75 mentoren, naar Hattem. Daar mogen ze een week lang in de natuur spelen. Volgens de organisatie spelen kinderen steeds minder buiten en is het juist belangrijk om ze van de natuur te laten genieten. Kamperen in het bos De kinderen kamperen een week lang in de bossen. Ze koken zelf en lopen speurtochten. Nationaal Kamp Hattem was in eerste instantie alleen bedoeld voor schipperskinderen, maar is nu voor iedereen. Televisiepersoonlijkheid Jochem van Gelder opent het kamp maandagmiddag om 15.00 uur.