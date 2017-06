ZUTPHEN - Door een wisselstoring rijden tussen Zutphen en Deventer geen treinen. Dat meldt de NS.

Op dit moment is nog niet duidelijk tot hoe laat de stremming gaat duren. Tussen 's-Hertogenbosch en Deventer kan worden omgereisd via Utrecht Centraal en tussen Nijmegen en Zwolle via Utrecht Centraal (30-45 minuten extra reistijd).

Ook tussen Deventer en Rijssen is momenteel geen treinverkeer mogelijk.