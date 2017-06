Kupers wint 800 meter op FBK Games: 'Gewoon gaaf'

LENGEL - Thijmen Kupers uit Lengel heeft verrassend de 800 meter van de FBK Games gewonnen. Kuipers finishte in 1.44,99, dat is een persoonlijk record.

Kupers stoomde in de laatste meters voorbij de concurrentie. Na afloop vertelde de atleet aan de NOS dat het perfect ging. 'Op de laatste meters kon ik er echt precies langs. Winnen bij de FBK Games.. Dat is gewoon gaaf.'

IJzersterke Hassan

Kupers plaatste zich eerder al voor de WK atletiek in augustus in Londen. Sifan Hassan uit Arnhem kwam ook in actie, dat deed zij op de 1500 meter. Die won Hassan in de beste tijd van de wereld van dit jaar: 3.56,14. Daarmee bleef ze negen honderdsten boven haar eigen nationaal record.

Churandy Martina, woonachtig in Arnhem, kwam er op de 200 meter niet aan te pas. In de finale eindigde hij als vijfde in 20,76.