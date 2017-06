Twee gewonden bij steekpartij in Park Sonsbeek

ARNHEM - In Park Sonsbeek in Arnhem zijn zondag twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij.

De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, er is één verdachte aangehouden. Het steekincident vond volgens een woordvoerder rond 17.45 uur plaats.

De politie doet op dit moment onderzoek op twee plekken bij de Ronde Weide in het park. Wat er precies is gebeurd is op dit moment onbekend. Tijdens het incident was er in Park Sonsbeek een festival aan de gang, Park Open.