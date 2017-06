Acht keer Sissi op Het Loo

Foto: Omroep Gelderland

APELDOORN - Acht voorstellingen in één week en 4000 bezoekers per keer. Paleis Het Loo in Apeldoorn staat deze week in het teken van 'Elisabeth in Concert'.

De musical Elisabeth, over de Oostenrijkse prinses die ook wel bekend staat als Sissi, wordt tijdens de voorstellingen in concertversie uitgebracht. Een van de acteurs is Addo Kruizinga uit Renkum. Hij kijkt uit naar de voorstellingen. 'Het is nu nog moeilijk voor te stellen, maar straks zitten er 4000 mensen. Ik ben heel benieuwd om te zien hoe het eruit ziet als het vol is.' Kruizinga speelt aartshertog Rudolph, de zoon van Sissi en keizer Franz Josef. Omroep Gelderland nam zondag een kijkje bij de laatste voorbereidingen: