IJsco-oorlog in Nijmegen: IJs uit de broekzak?

Verhitte ijsoorlog in Nijmegen

NIJMEGEN - 29 graden, een strakblauwe lucht en honderden zonaanbidders naarstig op zoek naar een verkoelend tussendoortje. Je zou denken dat dit het perfecte klimaat is voor elke ijscoboer. Maar in Nijmegen zijn de gemoederen van de plaatselijke ijsverkopers momenteel juist zeer verhit.

Els ('mijn achternaam hou ik voor me, hoor!') van De IJshopper betaalt 1600 euro per jaar voor een standplaats. Die investering haalt ze er in een goede zomer makkelijk uit, dus normaal gesproken hoor je haar niet klagen.

Alleen heeft de gemeente Nijmegen nu besloten dat je ook vrij mag venten in de stad. En dat betekent dat collega-ijscoboer Marco Contino óók langs de Waal mag rijden met z'n ijskarretje, maar dan zonder te betalen voor een standplaats.

Zielig

'Ik vind het te zielig voor woorden', roept Els. 'Je gaat toch niet bij iemand anders de kaas van het brood eten? Ik vind dat als iemand ergens een standplaats heeft, je daar als concurrent weg moet blijven. Zoiets doen wij ook niet.'

In haar boosheid belde Els met stadstoezicht. Want Contino mag volgens de wet dan wel ijs verkopen, hij mag dat officieel niet doen vanuit een stilstaande wagen. Contino kreeg een dikke boete en is nu óók pisnijdig.

IJs vanuit de broekzak

'Wat moet ik dan doen?' Vraagt Contino zich af. 'Ik kan toch geen ongekoeld ijs vanuit een rugzak of vanuit mijn broekzak gaan verkopen? Zonder wagentje gaat het niet.'

In de Nijmeegse gemeenteraad realiseren ze zich inmiddels ook dat ze een verre van ideale situatie hebben geschapen. Remy Maessen van D66: 'Wij gaan samen met Voor Nijmegen.nu een voorstel indienen om te zorgen dat óf De IJshopper het geld voor de standplaats terug krijgt óf echt exclusiviteit gegarandeerd krijgt. En daarnaast moet Contino ook niet gedwongen worden om al rijdend ijs te verkopen, want dat werkt natuurlijk ook niet.'