Deze berichten werden deze week het meest gelezen

HOEVELAKEN - Welke berichten werden deze week het meest gelezen op Omroep Gelderland? Zoals elk weekend een overzicht.

De zaak van de 14-jarige Romy beheerste de afgelopen week het nieuws. Haar lichaam werd nu meer dan een week geleden gevonden in Achterveld. De dood van Romy zorgde voor onrust in Hoevelaken, ook omdat er twintig kilometer verder ook een 14-jarig meisje werd vermist, in Bunschoten.

Uiteindelijk bleek het, volgens justitie, om twee losstaande zaken te gaan. Voor de dood van Romy werd een 14-jarige jongen uit Lunteren aangehouden. Hij heeft inmiddels bekend dat hij haar misbruikt heeft en dat hij haar om het leven heeft gebracht.

In Wageningen werd woensdag het lichaam van een 54-jarige inwoner van die plaats gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. Het slachtoffer zou een medewerker van de plantsoendienst zijn.

Bij een 95-jarige vrouw uit Doornenburg is 60.000 euro spaargeld verdwenen. Het geld lag verstopt in de kruipruimte, maar bleek vorige week ineens verdwenen. Het geld stond eerst op de bank, maar vanwege de lage rente besloot de vrouw het geld op te nemen. Ondertussen slaapt de vrouw slecht. Het geld waarvoor ze zo lang heeft gespaard, is weg. Haar kinderen breken het hoofd wie het geld kan hebben gestolen. 'Het moet een bekende zijn geweest, iemand die er vanaf weet', aldus een van hen.