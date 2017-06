Spektakel op skates: Met 70 km per uur door de bocht

ARNHEM - Schaatsen is in Nederland een populaire sport. Vreemd genoeg is de zomerse tegenhanger, skeeleren, veel minder populair. En dat terwijl het er tijdens wedstrijden spectaculair aan toe gaat. Dat bleek ook vandaag op het NK Marathon Inline Skaten in Arnhem.

Het dorpsplein in Elden is voor het NK omgebouwd tot een groot sportplein met veel activiteiten en een markt, waar schaatsverenigingen uit de buurt zich presenteren. Maar de meeste belangstelling van het publiek gaat natuurlijk uit naar de wedstrijden. Het is de kans om de top van de Nederlandse skeelersport (tegenwoordig Inline Skaten genoemd) te bekijken.

'Het verbaast me,' zegt een Arnhemmer die voorover hangend op een hekje de wedstrijden bekijkt. 'Die snelheid die ze halen, geweldig en ze zijn niet bang om te vallen. Ik zou het niet durven hoor,' zegt hij lachend. De wedstrijdrijders rijden op hun skates op het Arnhemse parcours tegen de 70 kilometer per uur.

'Het is een prachtig parcours hier in Elden,' zegt een andere fan met een wielrenpetje van een bekend fietsenmerk uit Gelderland op z'n hoofd. 'Er liggen klinkers in, er zit een klimmetje in en er zijn scherpe bochten. Je moet echt een goede techniek hebben om goed te kunnen rijden hier.'

En mocht u het Nederlands Kampioenschap niet hebben kunnen bezoeken. Geen nood, want volgend jaar gaat het wellicht nog een stukje harder op de weg in Elden. Dit NK-inline skaten was namelijk een voorproefje voor het Wereldkampioenschap in 2018.