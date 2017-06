Koen Bouwman uitgeput maar dolblij: 'Mooiste week van mijn carrière'

ULFT - Wielrenner Koen Bouwman uit Ulft was zondag uitgeput na de slotetappe van het Critérium du Dauphiné, maar ook dolblij met de winst van het bergklassement.

'Ik hoorde tijdens de laatste klim dat ik aan de leiding zou blijven. Ik moest echter nog wel vol gas geven om op tijd binnen te komen', zei de 23-jarige renner van LottoNL-Jumbo, die de bolletjestrui mee naar huis mocht nemen.

Bouwman won de derde etappe van de Franse rittenkoers, zijn eerste profzege, en was mee in verschillende ontsnappingen, waardoor hij 44 punten bijeen sprokkelde voor het bergklassement.

'Vandaag lukte me het niet om mee te zitten. Vanaf kilometer nul was het volle bak koersen', aldus Bouwman, die pas twee jaar profrenner is. 'Ik zit er helemaal doorheen, maar ik ben zó blij. Dit is de mooiste week van mijn carrière.'

