'Vogelkuikens breken pootjes door uitstoot stikstof'

Foto: Wikipedia

HILVERSUM - In de bossen op de Veluwe vinden vogels tegenwoordig zo weinig kalk dat hun kuikens al in het nest de pootjes breken. Dat zei Arnold van den Burg van onderzoeksbureau Biosfeer zondag in het VARA-programma Vroege Vogels op NPO Radio 1. Volgens hem komt dat door de uitstoot van stikstof.

Daarnaast zijn de schalen van de eitjes zo dun dat bij een derde van de eieren de inhoud al is verdroogd voordat het ei kon uitkomen, stelt de onderzoeker. Volgens Van den Burg ontstaat het kalkgebrek door de uitstoot van stikstof. Tussen 1990 en 2015 daalde de stikstofuitstoot met 30 procent, maar inmiddels lijkt de uitstoot als gevolg van de intensieve veehouderij weer te stijgen. Stikstof zorgt voor verzuring van het milieu. Door de zure neerslag is er de afgelopen jaren onder meer veel calcium (de bouwsteen van kalk) uit de bodem gespoeld, aldus de onderzoeker.