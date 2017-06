Camper op zijn kant: rijstroken A50 enige tijd dicht

Foto: wijkagent Erik Boer

HETEREN - Een camper is zondagmiddag door nog onbekende oorzaak op zijn kant gegaan op de A50 tussen Renkum en Heteren. Het is niet bekend of daarbij gewonden zijn gevallen.

Vanwege het eenzijdig ongeval waren enige tijd twee rijstroken van de snelweg dicht. Dat leidde tot een kilometerslange file.