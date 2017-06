Bloemen bij spoorwegovergang voor omgekomen bromfietser

LUNTEREN - Bij de spoorwegovergang in Lunteren, waar in de nacht van zaterdag op zondag een 18-jarige bromfietser om het leven kwam, zijn bloemen neergelegd. De politie gaat uit van een tragisch ongeval.

Een man uit Wekerom vond de jongen rond 1.00 uur op de overgang aan de Ruitenbeekweg. Hij heeft nog geprobeerd hem van het spoor te halen, maar werd verrast door een aankomende trein. De Wekerommer werd geraakt door de trein en moest voor behandeling naar het ziekenhuis.

Uit een eerste onderzoek van de politie blijkt dat het om een eenzijdig ongeval gaat, waardoor de 18-jarige bromfietser op het spoor terecht is gekomen. Hoe het ongeval is gebeurd, is nog niet duidelijk.

Tijdens de kerkdienst in de Gereformeerde kerk in Lunteren is zondag stilgestaan bij de dood van de jongen.

