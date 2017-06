Fruittelers geschrokken na nieuw vandalisme

Foto: Politie West Maas en Waal

HORSSEN - De schrik zit er goed in bij fruittelers in het land van Maas en Waal. In Horssen zijn 230 fruitbomen omgezaagd. En dat is de tweede keer in korte tijd. In april was het raak even verderop in Boven-Leeuwen.

Voorzitter Marc André de la Porte van de Kring Midden Nederland van de Nederlandse Fruittelersorganisatie (NFO) zegt in een reactie bij Omroep Gelderland dat er veel over het nieuws wordt gesproken onder fruittelers. 'Wat is er hier aan de hand, vragen we ons af', aldus André de la Porte. 'Fruittelers erg kwetsbaar voor vandalisme' De regiovoorzitter geeft aan dat de schade enorm is voor de getroffen fruittelers. In Boven-Leeuwen werd het geschat op 40.000 euro bij 320 omgezaagde bomen. De schade door de 230 omgezaagde bomen in Horssen is volgens André de la Porte naar verhouding vergelijkbaar. 'Omdat de fruitbomen buiten staan, zijn we erg kwetsbaar voor vandalisme, net als vee in weilanden'. En omdat de schade door vandalisme niet is te verzekeren, heeft omzagen van fruitbomen een enorme impact op fruittelers. 's Nachts boomgaarden controleren met patrouilles of camera's is vanwege de grote oppervlakten ook niet te doen volgens fruittelers.