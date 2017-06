Kerken staan stil bij tragische dood Romy en Savannah

Foto: Omroep Gelderland

HOEVELAKEN - Alle kerken in Hoevelaken en Lunteren hebben zondagochtend stilgestaan bij de tragische dood van de 14-jarige Romy uit Hoevelaken. Ook was er aandacht voor de 14-jarige verdachte en zijn familie uit Lunteren. Verder is er gebeden voor de 14-jarige Savannah uit Bunschoten, die ook om het leven is gebracht. Daarnaast was er aandacht voor de 18-jarige bromfietser uit Lunteren die omkwam op het spoor.

In woord en gebed vroegen verschillende dominees aandacht voor de gebeurtenis. Heel veel mensen in de kerkgemeenschappen zijn direct of indirect geraakt. De dominees hebben met zorg nagedacht over de woorden en liederen die ze hebben gebruikt in de kerk. Zo sprak dominee Nap van de Hervormde Gemeente Lunteren een zogeheten hartenkreet uit, om aan God steun te vragen voor de families van het slachtoffer en de verdachte. Dominee Scheltens-Ritzema van de Gereformeerde Kerk in Lunteren koos voor het lied 'Heer wijs mij Uw weg'. De uitvaart van de 14-jarige Romy is aanstaande dinsdag. In heel Hoevelaken gaan dan de vlaggen halfstok en zijn verschillende winkels gesloten. De 14-jarige verdachte zit nog steeds vast.