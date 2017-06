Politie vindt kinderwagen in sloot, geen kind aangetroffen

Foto: Politie De Waarden

HEDEL - De politie heeft zondag een kinderwagen uit de sloot gehaald aan de Veldweg in Hedel. Voor de zekerheid doorzocht de brandweer de sloot of er een kind in lag. Dat bleek niet zo te zijn.

'Waarschijnlijk baldadigheid dat nu een berg inzet kost van politie en de brandweer', twittert wijkagent Tomas Sluiter.