Scooterrijders beroven man van telefoon

Foto: Pexels

HOEVELAKEN - Een 23-jarige man uit Utrecht is in de nacht van zaterdag op zondag door drie mannen in Hoevelaken van zijn telefoon beroofd.

De man fietste rond 00.30 uur over de Nijkerkerstraat. Hij werd ingehaald door drie jongemannen op een scooter. Ze bedreigden het slachtoffer en hij moest zijn telefoon afgeven. De politie doet onderzoek en zoekt getuigen die iets van de beroving hebben gezien of meer van de daders weten. Een van de jongens is rond de 18 jaar, is blank en ongeveer 1.80 meter. Hij droeg een grijs vest met capuchon. Een van de andere jongens had een zwart vest met capuchon.