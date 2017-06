Hele overval gefilmd; beelden op tv

APELDOORN - Het tv-programma Opsporing Verzocht zendt dinsdagavond beelden uit van een overval op een snackbar aan de Pinksterbloem in Apeldoorn. De hele overval is gefilmd.

Op 2 maart rond 21.30 uur kwamen drie jonge mannen de zaak, bedreigden een medewerkster met een vuurwapen en maakten de kassalade buit. Daarna gingen ze er rennend vandoor. De kassalade werd later teruggevonden aan de Helmbloem.

De politie laat dinsdag beelden van de overval zien in de hoop op tips die leiden naar de andere twee overvallers. Een overvaller is al eerder aangehouden. Allen zijn naar schatting tussen de 16 en 19 jaar oud.

Mede dankzij het tonen van de beelden van de overval in het TV Gelderland-programma Bureau GLD en via politie.nl kwam die verdachte in beeld.

Op 16 mei is vervolgens een 18-jarige man uit Zaandijk aangehouden. De politie verdenkt hem ervan dat hij de medewerkster heeft bedreigd met een wapen. Begin juni is besloten dat zijn hechtenis met 90 dagen is verlengd.

