Auto over de kop na botsing op A50

APELDOORN - Een auto is zondag op de A50 bij Apeldoorn over de kop geslagen na een botsing met een andere auto. Niemand van de inzittenden hoefde naar het ziekenhuis.

De twee auto's botsten door nog onbekende oorzaak, raakten in een slip en kwamen in de berm terecht.

Een van de auto's sloeg over de kop. In die auto zat een vrouw, in de andere auto een man en een vrouw. Ambulancepersoneel heeft de drie nagekeken, maar de lichamelijke schade bleek mee te vallen.