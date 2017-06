Weer honderden fruitbomen doorgezaagd

Foto: Politie West Maas en Waal

HORSSEN - Onbekenden hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag 230 fruitbomen doorgezaagd in een fruitboomgaard aan de Middenweg in Horssen (gemeente Druten).

De politie hoopt dat er getuigen zijn omdat de daders langere tijd bezig moeten zijn geweest. Twee maanden geleden werden 320 kanzibomen omgezaagd bij een fruitbedrijf in het nabijgelegen Boven-Leeuwen (gemeente West Maas en Waal). Dorpsgenoten schoten toen te hulp om het getroffen gezin te steunen. Zie ook: Voor fortuin aan appelbomen vernield

Dorpsgenoten helpen kwekers afgezaagde fruitbomen