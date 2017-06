Bromfietser komt om op spoorwegovergang, man probeert hem vergeefs te redden

LUNTEREN - Een 18-jarige jongeman uit Lunteren is in de nacht van zaterdag op zondag verongelukt op een spoorwegovergang in zijn woonplaats. Een 58-jarige man uit Wekerom die de jongen van het spoor wilde halen, raakte gewond.

Het gebeurde rond 1.00 uur op de overgang aan de Ruitenbeekweg. De man vertelde dat hij in zijn auto aan was komen rijden en dat hij een bromfiets zag liggen. Toen zag hij de bromfietser op het spoor. De Wekerommer heeft vergeefs vervolgens geprobeerd de jongeman van het spoor te halen. Daarbij werd hij verrast door een aankomende trein. Hij werd geraakt door de trein en moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Uit een eerste onderzoek van de politie blijkt dat het om een eenzijdig ongeval gaat, waardoor de jongeman op het spoor terecht is gekomen. De trein heeft een noodstop gemaakt. De passagiers uit de trein zijn met bussen verder vervoerd. Niemand van hen raakte gewond.