Minder bezoekers voor EO-jongerendag

ARNHEM - Voor de jaarlijkse EO-jongerendag kwamen zaterdag ongeveer 20.000 jongeren bijeen in de Gelredome in Arnhem. Het thema van de 43e editie was Fear not (vrees niet).

'Je hoeft je niet te laten leiden door angstige gedachten. Dat is waar de EO-jongerendag over gaat', zei presentator Joram Kaat tijdens de opening. Het dance-duo Capital Kings verzorgde het eerste optreden. 's Avonds waren er optredens van de Canadese rockband Hawk Nelson en folk-popband Rend Collective verzorgde de afsluiter. Een woordvoerster van de Evangelische Omroep spreekt van een geweldige dag met een goede sfeer. De omgeving van de Gelredome was zwaar beveiligd met betonblokken. Het was de eerste keer dat zo'n maatregel werd genomen bij de Gelredome. De EO-jongerendag trok vorig jaar 23.000 bezoekers.