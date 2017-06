Waylon neemt plaats in 'meest gedroomde jury ooit' van The Voice of Holland

Foto: ANP

APELDOORN - Waylon zit ook volgend seizoen in de jury van het populaire televisieprogramma The Voice of Holland. De zanger, wiens roots in Apeldoorn liggen, zit in één van de vier jurystoelen. Dat maakte RTL bekend.

Naast Waylon nemen ook Anouk, Ali B en Miss Montreal (zangeres Sanne Hans) plaats in de draaiende stoelen. Voor Waylon is het zijn tweede seizoen als coach in The Voice. Hij won met zangeres Pleun, eerder dit jaar, het zevende seizoen van The Voice. De talentenjacht trekt al jarenlang een miljoenenpubliek. Ook het laatste seizoen kon op veel belangstelling rekenen. Waylon heeft veel zin in het nieuwe seizoen. 'Ik denk dat dit de meest gedroomde jury is die de show tot nu toe gehad heeft,' zegt hij tegen RTL. De reden geeft hij er ook direct bij. 'Omdat het allemaal heel felle rotzakken zijn.' The Voice is dit najaar weer op RTL4 te zien. Zie ook: Peuter bezorgt Waylon natte ogen in The Voice of Holland