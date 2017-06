Wilco Viets buiten levensgevaar, maar het had heel anders kunnen aflopen

PUTTEN - Het had niet veel gescheeld of Wilco Viets had de steekpartij in Putten, vrijdagavond, niet overleefd. 'Hij is buiten levensgevaar. Maar het scheelde slechts een haar of dit was fataal afgelopen. Dat hebben de chirurgen ook gezegd', aldus misdaadverslaggever Peter R. de Vries zaterdag tegen Omroep Gelderland.

'Als de messteek één centimeter opzij was geweest, was er sprake geweest van een slagaderlijke bloeding. Dan ben je kansloos. Wilco is ernstig gewond. Het is afwachten hoe lang het hem kost om te herstellen.'

Viets is één van de twee ten onrechte veroordeelde mannen in de Puttense moordzaak. Volgens De Vries heeft die zaak niets met deze steekpartij van doen. Hij bracht daarom zaterdag onderstaand statement via Twitter naar buiten.

'We hebben geen zin in een geruchtenmachine. Daarom hebben we dat direct de kop in gedrukt. Het heeft er helemaal niets mee te maken.' Volgens De Vries is Viets het slachtoffer geworden van zijn eigen goedheid.

'Wilco was met zijn dochter op pad in Putten. Hij werd staande gehouden door een man en vrouw, die hij nooit eerder had gezien. Ze maakten duidelijk, vermoedelijk in het Pools, dat er sprake van een spoedgeval was en dat ze naar het politiebureau moesten. Wilco is altijd behulpzaam naar anderen toe en zei: stap maar in, ik breng jullie wel.'

'Het ging meteen fout'

De Vries vervolgt: 'In de auto ging het meteen fout. De 15-jarige dochter van Wilco merkte dat de man en vrouw raar deden en vertrouwde het niet. Ze werden verbaal een beetje agressief. Toen ze aankwamen bij het politiebureau voelde Wilco een klap in zijn nek. Hij dacht dat hij werd geslagen, maar in werkelijkheid werd hij gestoken. Zonder dat hij daar erg in had.'

Wilco Viets stapte vervolgens uit de auto, vertelt De Vries. 'De verdachte man kwam achter Wilco aan en heeft hem toen nog negen keer gestoken. In hoofd, hals, borst, arm en hand... De dader maakte daarna aanstalten om achter de dochter aan te gaan. Die rende gelukkig weg.' Volgens De Vries arriveerde toen de politie en kwam er aan alle ellende een einde.

Wat de rol van de vrouwelijke verdachte is, is volgens de misdaadjournalist niet bekend. Dat zal politie-onderzoek moeten uitwijzen. Ook over de aanleiding van het steekincident zijn veel vraagtekens.

Golf van vernielingen

De aangehouden man en vrouw zouden eerder die avond een golf van vernielingen hebben aangericht. Ze probeerden brand te stichten op een camping aan de Poolseweg. Ook kwam er een melding van een inbraak aan de Veenhuizerveldweg. De politie heeft dat nog in onderzoek.

