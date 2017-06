Pijnlijke periode uit geschiedenis van Tricht op de planken

TRICHT - Het is nog steeds een gevoelig onderwerp bij veel mensen in Tricht. De windhoos die op 25 juni 1967 over het dorp trok. Vijf mensen kwamen om het leven en velen raakten gewond.

Op basis van interviews met Trichtenaren hebben Petra van den Brand en Greet Mertens de voorstelling 'Wind' gemaakt. Donderdag 15 juni is de première in het dorpshuis van Tricht. Daarnaast in in het dorpshuis een tentoonstelling ingericht over de ramp.

'Wind' is een muziektheatervoorstelling. Het stuk laat naast verhalen over de ramp ook een prachtig tijdsbeeld zien. Ook is er swingende muziek te horen. Toch geeft het thema ook wel spanning bij de spelers. Het verhaal gaat immers over een pijnlijke periode uit de geschiedenis van Tricht.

Marga Robesin speelt een boerin in het stuk. Ze is, ondanks het feit dat het stuk is gebaseerd op interviews met ooggetuigen, blij dat ze een fictieve rol speelt. De hele reeks van de voorstelling 'Wind' is helaas wel al uitverkocht.