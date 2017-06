'De politie riep Drop the knife en loste vervolgens een schot'

PUTTEN - De steekpartij in Putten, waarbij Wilco Viets vrijdag zwaargewond raakte, is het gesprek van de dag in de Gelderse plaats.

'We hoorden een vrouw schreeuwen', vertelt Laurens Knoppert van café De Hertogh in Putten. Hij was daar vrijdagavond aan het werk. 'Het hele terras stond op om te kijken', haalt hij terug. 'Ineens zagen we politieagenten met zaklampen. Daarna hoorden we zelfs een schot.'

'De politie riep daarvoor drop the knife. Toen dat niet gebeurde werd een schot in de lucht gelost. De vrouw bleef maar schreeuwen. Zelfs de mensen die binnen bij ons zaten hebben dat schot gehoord. Iedereen ging kijken. Ja, zoiets maken we niet snel mee in Putten.'

Volgens Knoppert wist de politie snel twee mensen in te rekenen. Dat ging dus om de twee verdachten in deze zaak. Dat zijn vermoedelijk een man en een vrouw uit Polen. Al is dat laatste nog niet bevestigd door de politie.

Shock

De mensen die het vrijdagavond meekregen waren geshockt, zo zag Knoppert. 'Ik vond het zelf ook heftig. Zelfs hier kunnen dit soort dingen gebeuren. Het is een apart verhaal.' Viets zou inmiddels buiten levensgevaar zijn. Over de reden van de steekpartij is nog geen duidelijkheid. Daar wordt onderzoek naar gedaan.

Viets is één van de twee ten onrechte veroordeelde mannen in de Puttense moordzaak. Hij zat daar jarenlang voor vast. Volgens misdaadjournalist Peter R. de Vries heeft dat met dit steekincident niets van doen.

Zie ook: Wilco Viets neergestoken in Putten