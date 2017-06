Wielrenner Bouwman blijft verbazen in Dauphiné

Foto: Critérium du Dauphiné

ULFT - Koen Bouwman heeft zaterdag wederom goede zaken gedaan in de strijd om de bergtrui in het Critérium du Dauphiné. De Ulfste wielrenner zat mee met de kopgroep en versterkte zo zijn koppositie in het bergklassement.

'Het is weer een hele goede dag voor mij geweest', vertelde Bouwman in gesprek met de organisatie van de wedstrijd. 'We konden een hoop punten pakken voor het bergklassement dit weekend. Ik stond al aan de leiding, maar het was duidelijk dat ik zeker nog een keer mee moest zitten bij een ontsnapping.'



Dat lukte, Bouwman pakte in totaal twintig punten tijdens de rit. De etappezege ging uiteindelijk naar de Peter Kennaugh. De Engelsman kwam als eerste aan op Alpe d'Huez. Succesvol Bouwman staat nu op een totaal van 44 punten in het bergklassement. Daarmee heeft hij een voorsprong van 23 punten op Kennaugh en de Amerikaan Ben Swift. Zondag valt de beslissing in de laatste etappe naar Plateau de Solaison. Voor de 23-jarige Bouwman is de Dauphiné sowieso al een groot succes. Dinsdag won hij voor het eerst een etappe bij de profs.

