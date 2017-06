Wereldrecord neergezet op Gelderse bodem

Foto: Gazelle

ARNHEM - Gazelle bestaat 125 jaar en dat is zaterdag uitgebreid gevierd met het Champion Mondial Festival in Dieren. Eén van de activiteiten was een recordpoging om in het Guinness Book of Records te komen. Er werd een route van bijna 5 kilometer gereden op zoveel mogelijk klassieke fietsen van 30 jaar of ouder.

Het record stond op 151 fietsen. Dat werd ruim verbroken. Het nieuwe aantal is 230. Dat werd zaterdagavond door een notaris officieel vastgesteld. Foto: Gazelle Ook oud-wielrenners Hennie Kuiper en Harm Ottenbos waren van de partij en reden mee met de retrorit. Foto: Gazelle Op het festival werd ook een nieuw model racefiets gepresenteerd, een nieuwe Champion Mondial.