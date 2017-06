Motor en auto botsen in Hattem: dijk dicht

Foto: Stefan Verkerk

HATTEM - Op de Geldersedijk in Hattem is zaterdag een motorrijder in botsing gekomen met een auto. De motorrijder raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

De dijk is helemaal afgesloten voor onderzoek. De toedracht van het ongeval is onbekend.