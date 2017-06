Elpee Oerend Hard opnieuw uitgebracht

ZELHEM - Vanwege het 40-jarig jubileum van Oerend Hard wordt de elpee opnieuw uitgebracht. De geremasterde plaat wordt gepresenteerd op de Høkersmarkt in Zelhem.

Hans van Vuuren van Pseudonym Records nam het initiatief. Het jubileum was de aanleiding om Oerend Hard opnieuw uit te brengen. 'Maar dan kwalitatief verbeterd met moderne studiotechniek. Daardoor klinkt-ie beter dan ooit tevoren,' aldus Van Vuuren. Naast de vernieuwde versie van de Oerend Hard elpee worden ook een aantal andere Normaal-klassiekers opnieuw uitgebracht.

De Høkersmarkt is op 1 juli in café De Tol in Zelhem en begint om 14.00 uur.