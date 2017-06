Drie Gelderse bestuurders in 'zorgwekkend' lijstje

Foto: Omroep Gelderland

GROESBEEK - Drie Gelderse zorgbestuurders verdienden in 2016 nog boven de Balkenendenorm, dat staat in een rapport van FNV. Het gaat om twee bestuurders van ZZG Zorggroep uit Groesbeek en één bestuurder van Sensire in de Achterhoek.

De drie staan in de top-50 in het rapport Actiz 50. Op plek 16 staat Dick Herfst van ZZG, hij verdiende volgens de FNV 232.196 euro. Ook Jelle de Visser van ZZG staat in de lijst, op plek 38. Hij verdiende 214.996 euro. In het jaarverslag van ZZG erkent de organisatie dat de twee boven de norm zitten, maar dat ze binnen de overgangsregeling vallen omdat zij al eerder in dienst waren. Op plek 50 staat Maarten van Rixtel van Sensire. Hij verdiende in 2016, 198.573 euro. Sensire was zaterdag niet bereikbaar voor commentaar. Zie ook: Het rapport van FNV