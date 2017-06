BuitenGewoon Radio: Hoe Doesburg van de Berkel naar de IJssel 'verhuisde'

DOESBURG - "Ooit lag Doesburg aan de oever van de Berkel", vertelt IJsselkenner Dolf Logemann. Na een doorbraak tussen bekenstelsels in het gebied, vermoedelijk eind zesde eeuw, veranderde dat. Het water koos een andere route. De IJssel ontstond, waardoor er plotseling een nieuwe rivier langs het stadje stroomde.

Iedere week ontdekt radioverslaggever Laurens Tijink in het programma Zin in Zondag de Gelderse natuur. Deze keer gaat hij op pad met Dolf Logemann, initiatiefnemer van een nieuwe wandelroute langs de IJssel: het IJsselpad. Zin in Zondag is iedere zondagmorgen te beluisteren van 7.00 tot 10.00 uur.





Nieuw wandelpad

Het IJsselpad begint bij Westervoort, waar de IJssel zich afsplitst van de Rijn. Maar liefst 177 kilometer verder stroomafwaarts eindigt de route bij de IJsselmonding. Onderweg wacht je een gevarieerd landschap van natuur en sfeervolle Hanzestadjes. Veerpontjes brengen je zo nu en dan naar de overkant van de relatief jonge rivier. De wandelroute is verdeeld in elf etappes.



Gevarieerd landschap

Dankzij een afwisseling van droog en nat en van hoge en lage delen komen langs de IJssel veel verschillende soorten vogels en planten voor. Planten als sikkelklaver, slijkgroen, kattenstaart en muurpeper profiteren van de vruchtbare rivierklei. Ook zeearenden en visarenden laten zich zo nu en dan langs de IJssel zien, vertelt Dolf enthousiast.



Zelf ontdekken

Op IJsselpad.nl vind je behalve routekaarten ook veel informatie over de geschiedenis en de rijke flora en fauna van de IJssel. Een woordenboekje vol IJsselvocabulaire voorkomt dat je onderweg met de mond vol tanden komt te staan.

Iedere eerste zondagochtend van de maand nemen Gelderse boswachters liefhebbers van BuitenGewoon mee op excursie. Lijkt het u leuk om mee op pad te gaan? Dan kunt u zich hier aanmelden.