Restaurant zwaar beschadigd na brand

Foto: Pim Velthuizen

APELDOORN - In Apeldoorn heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag brand gewoed in een restaurant aan de Schubertlaan.

De brand brak rond 03.30 uur uit, het restaurant is zwaar beschadigd. Ook de omliggende panden hebben volgens een ooggetuige schade opgelopen. Dat zou om een hondentrimsalon en een theehuis gaan.